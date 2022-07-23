Украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий

Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.

Оккупанты из рф*, захватившие Мелитополь, Херсон и другие города юго-востока Украины, не выпускают мирных жителей, удерживая их в заложниках.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, как люди пытаются выехать из родного города, поскольку не в силах терпеть издевательства, похищения людей, бессовестные поборы с предпринимателей, угрозы отобрать детей, если родители не отдадут их в российские школы.

Оккупанты понимают, что люди — это живой щит, и прикрываются ими, удерживая больше пяти суток на передовой.

Иван Федоров сообщил, что в колонне на выезд стоят около 1200 машин: «Мы сделали обращение к противоположной стороне с просьбой открыть «зеленый коридор» для эвакуации населения. Оккупационная власть цинично ответила, что никто из жителей не хочет выезжать из города, поэтому в коридоре нет необходимости».

Украинские власти заявили, что люди живут в оккупации в тяжелых условиях, вынужденные платить за товары первой необходимости и медикаменты примерно в 3 раза дороже, чем раньше. Денег у населения нет, возможности выезда многие лишены, волонтеры не могут доставить груз через российские посты. Но анонсированные путиным референдумы на оккупированных территориях требуют присутствия людей.

На своей последней контролируемой точке, в Васильевке, вооруженные террористы не столько армии рф, сколько приспешников из ДНР\ЛНР издеваются над людьми, держа их в машинах под палящим солнцем. Уже четверо людей погибло на этом «рубиконе». Трое людей умерли от инсульта, один — от инфаркта. Даже подъезд скорой помощи не смогли обеспечить вооруженные надзиратели, устроившие настоящий «концлагерь» для людей в современное время.

Люди, оказавшиеся в плену на трассе, беззащитны. Недавно рядом с дорогой, вдоль которой стоят тысячи машин случился пожар. Только ценой героизма спасателей удалось избежать масштабных жертв.

«Курсор» писал, что российские ракеты по Одессе стали «плевком» путина в сторону ООН.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, когда сядет за стол переговоров с путиным.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!