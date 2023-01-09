Эксперт считает, что угроза наступления из Беларуси может вырасти в короткий срок

На территорию Беларуси продолжают пребывать российские военные, а также техника и боеприпасы. Вполне вероятно, что оккупанты смогут повторить попытку наступления на север Украины. На данный момент угроза существует, но незначительная. Однако в краткие сроки ситуация может измениться.

Об этом «24 каналу» рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

По его словам, сейчас на территории Беларуси находится максимум 1,5 тысяч личного состава армии российской федерации. Это ориентировочно две батальонные тактические группы. Но это небольшое количество для начала повторного вторжения в Украину. Однако сегодня там может быть расположено две батальонные тактические группы, завтра прибудут еще две, послезавтра еще две и тогда угроза наступления резко возрастет.

Эксперт отметил, что сейчас там российские военные продолжают тренировки. В первую очередь там дислоцируются подразделения первой танковой армии.

«Курсор» писал ранее, что в Беларуси сейчас идет наращивание сил, но признаков подготовки российских оккупантов к новому наступлению на север Украины, пока нет. Однако такой возможности украинская разведка не исключает.

Еще мы писали, что по словам замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, авиабазу в Мачулищах в Беларуси превратят в логистический хаб для армии россии.

Напомним, на протяжение десяти месяцев Украина сражается с российским агрессором и пытается остановить военные преступления на территории своего государства. В украинской разведке отмечают, что делают все возможное, чтобы завершить войну уже в текущем году.