Россия создает логистический хаб в Беларуси — Украина

По словам замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадного генерала Алексея Громова, авиабазу в Мачулищах превратят в логистический хаб для армии россии.

Об этом он сказал во время брифинга.

По словам Громава, ведутся работы по дополнительному оборудованию аэродромов Мачулищи, Барановичи, Лунинец и прилегающей инфраструктуры. Согласно плану кремля, аэродром Мачулищах превратится в главный логистический хаб, который будут использовать для нужд российских военных.

Громов также отметил, что ситуация на границе Украины с Беларусью контролируемая и стабильная. Также так все еще проводятся военные учения на полигонах Беларуси. На данный момент на территории находится до 11 тысяч военных россии. Кроме этого, россия завезла в РБ более 400 единиц техники и оружия.

Он отметил, что, если будет привлечена армия Беларуси, то общее количество военных, РБ и рф, будет составлять около 30 000 человек.

Громов добавил, что кремль вывез с территории Беларуси все боеприпасы для артиллерийских систем и РСЗО.

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