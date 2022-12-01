Эксперты рассказали, почему план российского вторжения в Украину провалился

Специалисты в военном деле проанализировали план полномасштабного вторжения *рф в Украину и заявили, что он оказался провальным из-за чрезмерной секретности. В него не посвятили даже военное руководство страны.

Об этом сообщает британский Королевский институт объединённых служб (RUSI).

Анализ проведен военными экспертами Джеком Уотлингом, Ником Рейнольдсом, экс-секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Александром Данилюком и бывшим командующим десантно-штурмовыми войсками Украины Михаилом Забродским. Они считают, что путин планировал оккупировать все украинские земли за 10 дней и завершить аннексию уже к августу, но его поаны были разрушены тактической неподготовленностью российских войск.

По словам экспертов, россия начала наращивать военную мощь еще в августе прошлого года путем пополнения существующих войск на границах обычными войсками. Таким образом кремль давил на западные страны для:

возвращения к Минским переговорам;

размещения техники вокруг Украины;

оценки реакции международного сообщества.

В статье сказано, что военное руководство на уровне заместителей начальников управления генштаба уведомили о планах вторжения всего за несколько дней 24 февраля, дня начала война. Это позволило армии оккупантов добиться преимущества в соотношении сил 12:1 к Северу от Киева.

Эксперты пишут, что главным недостатком планов путина стало отсутствие реверсивных действий. В силу этого, когда скорость наступления не оправдала ожиданий кремля, позиция армии рф стала слабеть по мере проведения мобилизации в Украине. Международные наблюдатели также сообщили о тактической компетентности армии рф, которая оказалась ниже, чем они ожидали.

Ранее у Зеленского прокомментировали заявление о 100 тысячах погибших военных.

«Курсор» сообщал, сколько у рф ракет и как она восстанавливает запасы.

Помимо этого в ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!