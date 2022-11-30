У Зеленского прокомментировали заявление о 100 тысячах погибших военных

Внештатный советник главы Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович утверждает, что слова о 100 тысячах погибших украинских военных не соответствуют действительности.

Об этом он заявил в интервью Юлии Латыниной.

«Убитых я вам сказал сколько. Чуть больше десяти тысяч. Это касается всех Сил обороны. Я бы никогда не назвал это число, держали бы мы его в тайне, но раз уж ошиблась президент Еврокомиссии, на это приходится публично реагировать», ‒ заявил Арестович.

Отметим, что в среду, 30 ноября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что во время войны Украины против *россии погибнуть 100 тысяч солдат ВСУ, а также 20 тысяч гражданского населения. Чиновник не рассказала, откуда у нее эта информация. Также она оценила ущерб, нанесенный Украине, в 600 миллиардов евро.

Эта оценка распространилась в мировых новостных лентах, после чего публикацию Еврокомиссии удалили и опубликовали вновь, но уже без части о потерях Украины.

«Огромная благодарность тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна была касаться потерь (англ. Casualitites ‒ прим.ред), то есть как убитых, так и раненых, и была призвана показать жестокость россии», ‒ прокомментировала эту ситуацию глава политических коммуникаций Еврокомиссии и заместитель пресс-секретаря Дана Шпинант.

Отметим, что в своей речи фон дер Ляйен воспользовалась апелляцией к статистике для подчеркивания «смерти, опустошения и невыразимых страданий», которые россия принесла на украинские земли. Глава Еврокомиссии заявила, что рф должна заплатить «за свои ужасные преступления».

«Курсор» сообщал, что на следующей неделе в Киеве временно откроется посольство Израиля.

Помимо этого в россии начали проводить подготовку к новой волне мобилизации.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!