Эксперты сообщили, сколько своих солдат еще готов принести в жертву путин

NYT сообщает, что никакие потери не остановят российского президента: «Он готов жертвовать бесчисленными жизнями столько, сколько потребуется».

В развязанной войне на территории Украины уже погибли почти 100 тысяч российских военнослужащих. По официальным данным минобороны Украины на 18 декабря число погибших солдат рф* составляет 98 280 тысяч.

Однако такие огромные потери не пугают и не остановят российского диктатора, поставившего цель войти в историю, как один из самых кровавых правителей современности, сообщает NYT.

Путин готов потерять в войне с Украиной до 300 тысяч солдат.

«Россияне хотели передать Байдену суровое послание: независимо от того, сколько российских солдат будет убито или ранено на поле боя, россия не будет сдаваться. Люди, которые знают путина, говорят, что он готов жертвовать бесчисленными жизнями столько, сколько потребуется», — пишет издание.

Курсор ранее сообщал, что Лукашенко пытался сорвать визит путина в Беларусь. Российский президент скептически прореагировал на сообщения о внезапной болезни Лукашенко.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!