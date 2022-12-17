Еще одна европейская страна полностью отказалась от российского газа

По словам чиновников, цена на «голубое топливо» для потребителей не изменится.

Молдова впервые в своей истории отказалась от потребления российского газа.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер-министр страны Андрей Спину.

«С прошлого года мы обещаем делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам удалось это сделать», — написал чиновник.

Он уточнил, что теперь Молдова будет закупать газ не у российского газпрома*, а у компании Energocom, которая в декабре продаст Кишинёву первые 100 млн. кубометров «голубого топлива» по средней цене 1108,61 долл. США/тыс. м3.

«В эту цену включены все затраты: стоимость покупки газа, транспортные расходы и затраты на хранение. … Кроме того, правительство продолжает увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы», — добавил Спину.

Он также добавил, что после этого решения тариф на газ для потребителей не изменится — «граждане продолжат получать поддержку, и мы хорошо переживем эту зиму».

Как известно, по состоянию на конец июня 12 стран Европейского Союза полностью или частично отказались от закупки российского газа.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала заявление президента российской федерации владимира путина, который выразил недовольство тем, что страна хранит резервы газа в Украине. По словам Гаврилицы, Молдова — независимая страна и сама решает, где ей хранить купленный газ.

«Молдова — независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полные, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности. Мы можем хранить газ, который покупаем и за который платим там, где мы решим», — сказала глава молдавского правительства.

Ранее Курсор писал о том, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы «самым решительным образом» осудило ракетные обстрелы российской федерацией Украины, во время которых вблизи молдавско-украинской границы упала ракета.

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