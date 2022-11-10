Есть хорошие новости: Зеленский рассказал о последних успехах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о последних результатах войны против армии оккупантов *рф.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, есть хорошие новости с южного фронта. ВСУ удалось освободить 41 населенный пункт и вернуть на законные места флаг Украины.

«Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение: каждый шаг наших Сил обороны – это жизнь наших воинов. Жизнь, которая отдается за свободу для украинцев. Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг идет – это украинцы большой ценой гонят оккупантов. Как и на востоке нашей страны – в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевской, Сумской, Черниговской. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров», – заявил Зеленский.

Ранее в россии начали грозиться «добивать» энергосистему Украины.

Также «Курсор» сообщал, что эксперт предположил, кто может заменить путина.

Помимо этого, россия хочет повторить «сирийский сценарий» в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!