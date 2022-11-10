Россия хочет повторить «сирийский сценарий» в Украине: как Запад может помочь Киеву

Путин ради уничтожения объектов украинской критической и гражданской инфраструктуры планирует использовать «сирийский сценарий» на войне с Украиной.
Об этом сообщает Moldova News.
Тактика ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры совпадает с подходом генерала *сергея суровикина в Сирии, которого назначили командующим войсками рф в Украине.
Во время военных действия в Сирии россия игнорировала международное право и бомбила гражданские объекты. Всего за 3-летние военные действия в Сирии армия рф выпустила по этой стране 300 крылатых ракет.
По мнению ряда правозащитных организаций, суровикин несет ответственность за военные преступления в Сирии и террор гражданского населения. При нем удалось разбомбить больницы в провинции Идлиб и уничтожить Алеппо. За эти преступные действия генерал получил «Героя россии».
Суровикин известен как человек «безграничной безжалостности». В частности, российские прокуроры неоднократно выдвигали в его адрес обвинения в физическом насилии над подчиненными, а также в принятии преступных решений. Однако, он всегда избегал наказания.
Вероятно, кремль попытается ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и иранскими дронами сломить волю украинского народа в зимний период.
ВСУ успешно ликвидируют многие воздушные цели, но нынешняя ситуация все равно является крайне опасной, потому что энергетические объекты и так получили достаточно серьезные повреждения. В связи с этим Западу нужно увеличить и ускорить поставки средств ПВО и ПРО, чтобы украинский народ смог выжить этой зимой.
Ранее Зеленский сравнил потери Украины и россии.
Также «Курсор» сообщал, что россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма.
Помимо этого, рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!