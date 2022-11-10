Россия хочет повторить «сирийский сценарий» в Украине: как Запад может помочь Киеву

Кремль специально привлек опытного военного, избежавшего наказания за свои многочисленные преступные действия.

Путин ради уничтожения объектов украинской критической и гражданской инфраструктуры планирует использовать «сирийский сценарий» на войне с Украиной.

Об этом сообщает Moldova News.

Тактика ракетных обстрелов объектов гражданской инфраструктуры совпадает с подходом генерала *сергея суровикина в Сирии, которого назначили командующим войсками рф в Украине.

Во время военных действия в Сирии россия игнорировала международное право и бомбила гражданские объекты. Всего за 3-летние военные действия в Сирии армия рф выпустила по этой стране 300 крылатых ракет.

По мнению ряда правозащитных организаций, суровикин несет ответственность за военные преступления в Сирии и террор гражданского населения. При нем удалось разбомбить больницы в провинции Идлиб и уничтожить Алеппо. За эти преступные действия генерал получил «Героя россии».

Суровикин известен как человек «безграничной безжалостности». В частности, российские прокуроры неоднократно выдвигали в его адрес обвинения в физическом насилии над подчиненными, а также в принятии преступных решений. Однако, он всегда избегал наказания.

Вероятно, кремль попытается ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины и иранскими дронами сломить волю украинского народа в зимний период.

ВСУ успешно ликвидируют многие воздушные цели, но нынешняя ситуация все равно является крайне опасной, потому что энергетические объекты и так получили достаточно серьезные повреждения. В связи с этим Западу нужно увеличить и ускорить поставки средств ПВО и ПРО, чтобы украинский народ смог выжить этой зимой.

Ранее Зеленский сравнил потери Украины и россии.

Также «Курсор» сообщал, что россияне роют окопы на севере оккупированного Крыма.

Помимо этого, рф отправила более 500 опытных сирийских боевиков в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!