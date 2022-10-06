Эстония обвинила россию в похищении тысячи украинских беженцев у границы

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс утверждает, что россия увезла в неизвестном направлении около тысячи украинских беженцев, пытавшихся попасть в Эстонию.

По словам правительства Эстонии, на границе находилось больше тысячи беженцев из Украины, но «сегодня их уже нет – их посадили в грузовики и увезли».

Об этом сообщает err.ee.

Ляэнеметс рассказал, что Эстония использует беспилотники, чтобы следить, не направляют ли беженцев в зеленую приграничную зону, как до этого делало правительство Беларуси на границах с Литвой и Латвией. Эту ситуацию уже прокомментировал глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, чьи волонтеры помогают на границе беженцам на границе.

«Заявление министра внутренних дел Эстонии о том, что российские власти «посадили в грузовики и увезли» около тысячи человек с приграничных с Эстонией КПП, не имеет никакого отношения к действительности и не подтверждается ни одним свидетельством очевидца», — сказал он.

По словам Шлосберга, на границе Псковской области с Эстонией и Латвией происходит «крупный гуманитарный кризис», обусловленный огромным количеством украинских граждан, которые хотят въехать в ЕС. Он утверждает, что некоторые из них не успели стать гражданами *рф.

По информации главы псковского отделения партии «Яблоко», каждый пятый пограничный пункт имеет очереди в 300-500 человек и от 150 до 300 автомобилей. Люди в очередях ожидают около недели, чтобы пересечь границу. Он добавил, что после запуска волонтерами программы помощи и освещения ситуации журналистами, правительство начало пропускать людей через границу по ускоренной процедуре. В данный момент почти нет пешеходных очередей, но по-прежнему присутствуют автомобильные пробки, которые на некоторых КПП достигает 200 авто.

«Сотни людей, стоящие в очередях, самоорганизовались, помогают друг другу. Все происходящее находится на постоянном общественном контроле. Никакой возможности в такой ситуации вывезти не только тысячу, но и десять человек на грузовиках в безвестном направлении невозможно», – сказал Шлосберг.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!