Кадровые перестановки у путина: эксперты пояснили ракетные обстрелы украинских городов

Массированные удары одновременно по всем городам Украины, насчитывавшие более 80 запусков ракет, связывают с решением путина о замене руководства армии.

За несколько дней до масштабных ракетных атак президент рф путин* провел кадровые перестановки, предоставив генералу Суровикину новую должность. Именно он и стоит за масштабными ракетными пусками по Украине, которые произошли 10 октября.

Так заявил военный эксперт Роман Свитан: «Ракетные обстрелы — прогнозируемая ситуация после назначения Суровикина начальником».

«Суровикин — пехотный генерал, окончивший общевойсковое училище, практически всю свою жизнь «пахал» на земле. Нигде не показал никаких результатов, кроме путча в Москве. Тогда он руководил процессом, но еще в молодом возрасте, просто сдуру, скорее всего. А вот дальше ни в одной операции наземного плана он себя не показал как стратег, как генерал, который может руководить какими-то процессами. Каким-то образом из полевого генерала вышел «летчик». Но он пехотный генерал, «сапог» так называемый. Его еще и поставили начальником ВКС РФ, что в принципе полный нонсенс», — рассказал эксперт.

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