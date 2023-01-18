Это не несчастный случай: Зеленский о падении вертолета в Киевской области

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что падение вертолета с руководством МВД на детский сад в Броварах ‒ не несчастный случае, а следствие военных действий.

Об этом он заявил в онлайн-включении на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

У украинского лидера спросили, вынудила ли эта трагедия беспокоить его за собственную безопасность.

«Я не переживаю. Мне нечего добавить. Я считаю – из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны. Абсолютно. Все эти шаги, все, что происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению. То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах», ‒ заявил Зеленский.

Президент Украины прокомментировал заявления о том, что армия *рф якобы намеревалась ударить по объектам энергетической инфраструктуры, а не по гражданскому населению. По мнению Зеленского, любая человеческая смерть сейчас является следствием полномасштабного вторжения россии в Украину, а все остальное ‒ лишние слова.

Отметим, что сегодня утром, 18 ноября, на территории детского сада в Броварах под Киевом упал вертолет. Все присутствовавшие на борту погибли, в том числе министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

ГЧСЧ Украины уже завершили поисково-спасательные работы завершены. Всего известно о 14 погибших, среди которых один ребенок, и 25 пострадавших. По мнению эксперта, к вертолету могли прикрепить взрывчатку.

«Курсор» сообщал, что президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе.