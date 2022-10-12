«Это важно для нас»: в Пентагоне рассказали о поставках новых систем ПВО Украине

Российские войска начали интенсивно обстреливать украинские города, применяя не только ракеты, но и иранские дроны-камикадзе. В связи с этим, важным вопросом сейчас является защита воздушного пространства страны.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал на брифинге, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны так быстро, как только физически их удастся доставить.

На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое прошло в Брюсселе, чиновник подчеркнул, что сейчас защите украинского неба уделяется повышенное внимание. И США предоставят стране новые системы ПВО, которыми сейчас располагают.

По словам Остина, Германия имеет такие системы, и напомнил, что Украина уже получила первую IRIS-T. Также ВСУ отправят дополнительные боеприпасы для тех систем, которые они уже используют.

Министр обороны сказал, что США собираются сделать все, чтобы поскорее помочь украинским защитникам с вооружением, потому что для них это очень важно.

«Курсор» писал ранее, что украинские войска продолжают противодействовать российским захватчикам на всех направлениях фронта. Кадры очередного военного успеха ВСУ попали в сеть.

Еще мы писали, что военный эксперт Олег Жданов рассказал, что россияне нашли слабое звено в украинской системе ПВО.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!