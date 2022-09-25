Украинские силы ПВО показали, как сбили российский дрон-камикадзе Shahed

Украинские силы обороны сбили дрон-камикадзе, которым российские войска пытались атаковать Николаев.

Об этом Служба связей с общественностью воздушного командования «Юг» сообщает в Фейсбуке.

По информации военных, около 15:00 часов, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» был сбит дрон-камикадзе Shahed-136.

Именно такими дронами войска рф* сегодня снова атаковали Одессу, враг трижды попал в админздание в центре города.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко поручил готовиться к обороне Беларуси «по нормам военного времени».

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!