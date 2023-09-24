Эвакуация в москве – в популярном месте нашли неопознанное устройство

В *москве (рф) началась эвакуация посетителей популярного парка Зарядье.
Об этом сообщает российский Telegram "Осторожно, москва".
Очевидцы утверждают, что охранники попросили всех срочно покинуть территорию парка, которую уже огородили лентой. Сперва о причинах эвакуации не сообщалось.
Чуть позже стало известно, что эти меры приняли после сообщений о неопознанном устройстве. На месте уже работают кинологи.
Отметим, что парк Зарядье является объектом в одноименном историческом районе москвы, созданным на месте снесенной в 2006 году гостиницы «россия». Он располагается на территории площадью в 13 га между Китайгородским проездом, улицей Варваркой и Москворецкой набережной.
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 24, 2023
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 24, 2023
— Osip Agr (@AgrOsip7903) September 24, 2023
Ранее мы писали, что президента рф путина неожиданно потроллили в эфире российского пропагандистского канала. Так, компания из известного юмориста Гарика Харламова и певца Дмитрия Маликова исполнили саркастическую песню в эфире шоу Comedy Club, подробнее о чем узнайте здесь.
«Курсор» ранее писал, что в Польше сообщили об атаках со стороны Беларуси.
Помимо этого СМИ опубликовали редкое видео с молодым путиным, отдыхающим с высокопоставленным чиновником.
* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!