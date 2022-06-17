Евровидение 2023: в Украине отреагировали на отказ организаторов от проведения конкурса

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко выразил свое несогласие с позицией Европейского вещательного союза. Напомним, что организаторы конкурса Евровидение отказались организовывать мероприятие в 2023 году в Украине, несмотря на ее победу, из-за войны с россией*.
И вот Ткаченко заявил, что Украину поставили перед фактом, лишил возможности обсудить другие варианты. Однако страна собирается продолжать переговоры, чтобы все стороны были удовлетворены.
«Проведение Евровидения — 2023 в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он сейчас поддерживает Украину», — заявил Ткаченко.
Украина будет требовать изменить это решение, так как уверена, что сможет гарантировать всем участникам, зрителям и ведущим безопасность.
Ранее редакция Курсора сообщала, что победители Евровидения-2022 из Украины продали свою награду за 900 тыс. долл.
Также наш сайт сообщал, что Михаэль Бен-Давид обвинил СМИ в антисемитизме на Евровидении.
Еще напомним, что представители Украины на Евровидении сняли интро-видео в Израиле.
Российские хакеры пытались сорвать Евровидение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!