Евровидение 2023: в Украине отреагировали на отказ организаторов от проведения конкурса

В пятницу организаторы Евровидения объявили, что конкурс 2023 года невозможно будет провести в Украине, хотя страна и стала победительницей в 2022 году.

Глава министерства культуры Украины Александр Ткаченко выразил свое несогласие с позицией Европейского вещательного союза. Напомним, что организаторы конкурса Евровидение отказались организовывать мероприятие в 2023 году в Украине, несмотря на ее победу, из-за войны с россией*.

И вот Ткаченко заявил, что Украину поставили перед фактом, лишил возможности обсудить другие варианты. Однако страна собирается продолжать переговоры, чтобы все стороны были удовлетворены.

«Проведение Евровидения — 2023 в Украине — это мощный сигнал для всего мира, что он сейчас поддерживает Украину», — заявил Ткаченко.

Украина будет требовать изменить это решение, так как уверена, что сможет гарантировать всем участникам, зрителям и ведущим безопасность.

Ранее редакция Курсора сообщала, что победители Евровидения-2022 из Украины продали свою награду за 900 тыс. долл.

Также наш сайт сообщал, что Михаэль Бен-Давид обвинил СМИ в антисемитизме на Евровидении.

Еще напомним, что представители Украины на Евровидении сняли интро-видео в Израиле.

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