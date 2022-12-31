Financial Times опубликовала прогноз относительно сроков окончания войны в Украине

В издании отметили, что ни Киев, ни москва* не согласятся заморозить конфликт.

Украина уже десять месяцев противостоит российскому агрессору, защищая свою независимость и свободу. Есть разные предположения и мнения экспертов относительно того, когда закончится война.

Свой прогноз опубликовала и газета Financial Times.

В материале говорится, что российская федерация будет пытаться перегруппироваться и подготавливает свое общество к тому, что война затянется. В 2023 году военный конфликт продолжится, поскольку ни Киев, ни москва не согласятся его заморозить, и условия для прекращения огня, не говоря уже о формальном мирном урегулировании, вряд ли будут выполнены.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на прекращение огня, пока Украине не вернет все свои территория, включая временно оккупированный Донбасс и Крым. А чтобы их вернуть, ВСУ нужно оружие от Запада.

«Курсор» писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.