Фотобанк Depositphotos заблокирован в россии за правду об Украине

Российская цензура запретила публикацию в своей стране правдивых фотографий об Украине с сайта Depositphotos, поскольку жителям рф не нужно знать правду.

Роскомнадзор заблокировал для пользователей в россии* доступ к сайту фотобанка Depositphotos. Информация о блокировке сайта появилась на универсальном сервисе роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов в россии.

Основанием стали публикации сайтом правдивых фотографий об Украине и обстрелах рф.

Согласно решению роскомнадзора, «страница внесена в реестр запрещенных в рф в соответствии со статьей 15.3 закона «Об информации», заявили на официальной странице.

Эта статья регламентирует ограничение доступа к данным,в которых присутствуют призывы к массовым беспорядкам, а также недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений.

Стало известно, что поводом для блокировки в рф фотобанка Depositphotos стал раздел «The truth about Russia’s war in Ukraine» («Правда о российской войне в Украине»), в котором опубликованы документальные снимки из зон боевых действий на Украине, в частности недавние обстрелы жилых домов.

В этом разделе можно сейчас выставлены более 2 тысяч фотографий с последствиями ракетных обстрелов российскими военными мирных украинских городов, уничтоженная военная техника рф, фото жертв и многое другое.

«Курсор» писал, что украинские военные показали кадры жестоких боев за Северодонецк.

Также мы сообщали о троих погибших: Подробности ракетного обстрела армией рф жилого дома в Харькове.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!