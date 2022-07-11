Трое погибших: Подробности ракетного обстрела армией рф жилого дома в Харькове

В понедельник, около 4 часов утра, в соответствии с традицией российских войск следовать фашистским датам и символам, нанесен ракетный удар по жилому сектору Харькова.

Глава Харьковской областной администрации Синегубов заявил, что по городу били с РСЗО: » По городу. С РСЗО. С артиллерийских систем, которые предназначены не для точечных ударов по объектам, а для массового поражения больших площадей. О прицельности такого вида огня я вообще молчу».

Перед этим на сайте российского города Белгорода сообщили о запуске ракет армией рф* в сторону Харькова.

Одна из ракет попала в жилую многоэтажку. Спасатели разбирают завалы обрушившихся квартир. Позже стало известно, что погибли, как минимум, три человека, 16 пострадавших.

«Курсор» информировал, что Украина собирает миллионные боевые силы для деоккупации юга. Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ военным, чтобы они освободили от российских оккупантов прибережные районы юга.

Также мы сообщали, что в рф предлагают изменить название должности путина. В госдуме российской федерации предлагают заменить термин «президент» на «правитель» или «глава государства», чтобы он был более понятен для российского уха.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!