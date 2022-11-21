Украинские военные показали ПТРК Javelin в действии

18:21, Сегодня
Новости СНГ, Политика
ликвидация российского танка скриншот
Фото: скриншот из Youtube

Россияне попытались атаковать позиции украинских военных, но получили достойный ответ.

Украинские военные уничтожили танк российских оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

«Горит-полыхает танк российских оккупантов», — говорится в сообщении.

Россияне попытались атаковать позиции украинских военных, но получили сильный ответ.

«Только посмотрите, как эффективно и эффектно ребята работают с ПТРК Javelin», -говорится в подписи к видео.

Как сообщал Курсор, украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский бронетранспортер в оккупированных Олешках (Херсонская область).

«Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик. Хороший кадр! Хорошая работа!», — написали военные.

Также Курсор информировал о том, что в освобожденном Херсоне взорвали заминированное здание полиции. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, гражданам нужно быть очень осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты, потому что при побеге российские оккупанты оставили много взрывчатки в разных местах.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», – говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречали украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадли в объятия херсонцев.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.