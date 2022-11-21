Украинские военные показали ПТРК Javelin в действии

Украинские военные уничтожили танк российских оккупантов. Для этого ВСУ использовали противотанковый ракетный комплекс Javelin.

Об этом сообщает 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского.

«Горит-полыхает танк российских оккупантов», — говорится в сообщении. Россияне попытались атаковать позиции украинских военных, но получили сильный ответ. «Только посмотрите, как эффективно и эффектно ребята работают с ПТРК Javelin», -говорится в подписи к видео.

Как сообщал Курсор, украинские военные точным выстрелом смогли уничтожить российский бронетранспортер в оккупированных Олешках (Херсонская область).

«Выгнали россиян из Херсона, гоним их дальше, за поребрик. Хороший кадр! Хорошая работа!», — написали военные.

Также Курсор информировал о том, что в освобожденном Херсоне взорвали заминированное здание полиции. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, гражданам нужно быть очень осторожными и не спешить возвращаться в недавно деоккупированные населенные пункты, потому что при побеге российские оккупанты оставили много взрывчатки в разных местах.

«Раньше это было одно из зданий Главного управления полиции Херсонской области. А сегодня стало грудой камней. Российские оккупанты замаскировали взрывчатку в помещении. Избежать подрыва было невозможно. Благодаря сообразительности и ловкости наших взрывотехников никто не пострадал. Это главное. А стены отстроим», – говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал о том, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречали украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадли в объятия херсонцев.