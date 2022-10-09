Фуры и автобусы не могут ездить по Крымскому мосту — аксенов

Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий».

Движение по автомобильной части Крымского моста запрещено для грузовиков и автобусов «до особого распоряжения».

Об этом сообщил так называемый «глава» Республики Крым сергей аксенов, информирует портал Крым. Реалии.

По словам оккупанта, движение по мосту разрешено только для легковых автомобилей.

«Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт – порт «Кавказ», – сообщил российский глава Крыма.

Он уточнил, что автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонн и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» – порт «Кавказ». При этом железнодорожная ветка Керченского моста якобы будет работать в штатном режиме.

После взрыва на Керченском мосту на подъездах к нему со стороны Крыма и России образовались большие очереди.

Как сообщал Курсор, по предварительным данным, три человека погибли в результате подрыва грузовика на Керченском мосту утром в субботу, 8 октября. Погибли, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.

«Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Третий, вероятно, водитель фуры, которая, якобы, и была подорвана на мосту. Также установлены данные взорвавшейся фуры и ее собственника. Это житель краснодарского края», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор информировал о том, что мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

Еще мы писали, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!