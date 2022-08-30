Газпром приостанавливает работу «Северного потока-1»

Российская компания «Газпром» остановит экспорт газа по трубопроводу «Северный поток-1» в среду, 31 августа.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные «Газпрома».

Отмечается, что приостановка работы «Северного потока-1» произойдет из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.

Прокачка газа не будет осуществляться в период с 04:00 31 августа по 04:00 3 сентября.

Как сообщал Курсор, Германия выступает против ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек, министр по экономическим вопросам и защите климата.

По его словам, запуск трубопровода «категорически невозможен», поскольку это означало бы растущую зависимость от российского газа, чего Европа не может себе позволить.

«Это был бы белый флаг», — сказал Хабек.

Отвечая на вопрос об урегулировании газового кризиса, Хабек отметил, что Германия до сих пор справлялась с кризисом достаточно хорошо.

«Мы — сильная страна с сильным взаимодействием между людьми… путин увидит, насколько мы сильны», — добавил он.

Ранее Курсор писал о том, что через неделю после того, как Канада решила вернуть недоремонтированную турбину для газопровода «Северный поток-1», российский монополист «Газпром» заявил, что не может принять ее обратно.

«У «Газпрома» нет никаких документов, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады газовую турбину компрессорной станции «Портовая», которая находится там на ремонте», — говорится в отчете.

Также, как информировал Курсор, зампредседателя Совета безопасности рф*Дмитрий Медведев заявил, что Европейскому Союзу стоит готовиться к ценам на газ по две тысячи евро в связи с приостановкой Германией сертификации газопровода «Северный поток-2».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!