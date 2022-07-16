В Газпроме назвали новую причину остановки поставок газа в Европу

Через неделю после того, как Канада решила вернуть недоремонтированную турбину для газопровода «Северный поток-1», российский монополист «Газпром» заявил, что не может принять ее обратно.

У «Газпрома» нет никаких документов, которые позволили бы Siemens вывезти из Канады газовую турбину компрессорной станции «Портовая», которая находится там на ремонте», — говорится в отчете.

По состоянию на 14 июля «Газпром» не предоставил никаких документов для прояснения этого вопроса, говорится в отчете. И она предупредила, что есть вопросы относительно дальнейшей работы компрессорной станции на трубопроводе, по которому большая часть газа сейчас транспортируется в Европу.

Видимо, не дождавшись ожидаемого ответа, через два дня, утром 16 июня, «Газпром» сделал еще одно заявление.

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