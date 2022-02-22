Россия угрожает Европе рекордным повышением цен на газ

Дмитрий Медведев заявил, что санкции против Северного потока-2 приведут к тому, что европейским странам придётся покупать газ по рекордно-высокой цене.

Европейскому союзу стоит готовиться к ценам на газ по две тысячи евро, заявил во вторник, 22 февраля, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение Германии о приостановке сертификации Северного потока-2.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода Северный поток-2. Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 000 за тысячу кубов газа!» — написал бывший президент России в Twitter.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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