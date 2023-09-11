Генерал Марк Милли назвал три условия для завершения войны в Украине

В Украине идет война уже полтора года и впереди украинский народ ждет еще тяжелая борьба.

Летом началось украинское контрнаступление, которое продолжается четвертый месяц. Глава Объединенного комитета руководителей штабов США генерал Марк Милли отметил, что на данном этапе не видит перспективы для завершения войны.

Об этом пишет CBSNews.

Отчасти это потому, по словам американского генерала, что ни Украина, ни россия* – пока не готовы уступать. Милли считает, что война будет продолжаться до тех пор, пока россияне или украинцы не получат желаемого результата в военном противостоянии.

Также есть вероятность, что обе стороны признают, что военными средствами не способны достичь своих целей и согласятся на мирные переговоры. Однако генерал отметил, что для реализации любого из этих вариантов еще далеко.

По словам генерала, конец войне наступит не скоро и впереди украинцев ждет тяжелая борьба. Он добавил, что сейчас перед Украиной стоит непростая задача: линия фронта большая, дальше – ухудшение погодных условий.

Ранее "Курсор" писал о том, что в россии прокомментировали возможность начала переговоров с Украиной. Судя по всему, кремль не желает завершить войну. Во всяком случае не путем мирных переговоров. Соответствующей информацией на этот счет поделился пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков.

Также мы сообщали, что что эксперт спрогнозировал, какие будут отношения между Украиной и рф после войны. Украинская армия сейчас мужественно противостоит российскому агрессору и продолжает на юге и востоке страны масштабное контрнаступление, чтобы выгнать оккупантов со своей земли.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!