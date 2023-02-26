Генерал предположил, почему рф не обстреливала Украину в годовщину вторжения

В пятницу, 24 февраля, был ровно год со дня начала полномасштабного вторжения российской федерации* на территорию Украины. Но в тот день обошлось без обстрелов, хотя разведчики и эксперты предупреждали граждан о возможных «сюрпризах». Генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, почему рф не решилась нанести удар.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, на это есть, по крайней мере, две причины. Первая состоит в том, что у оккупантов сейчас ограниченные возможности в отношении ракет и иранских дронов-камикадзе, а вторая заключается в военно-политических обстоятельствах. Он упомянул о «мирном плане», который предложил Китай, чтобы урегулировать военный конфликт. Его обнародовали в годовщину вторжения.

Генерал-лейтенант считает, что массированный ракетный удар по украинским городам после этого выглядел бы странно, поскольку москва заинтересована в этой инициативе Пекина. А с другой – Китай уже руководит военно-политическими, стратегическими и геополитическими подходами к помощи агрессору, поэтому может ставить свои условия.

«Курсор» писал ранее, что президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине войны, сказал, что это хорошо, что Китай говорит об Украине, и что интерес Пекина «неплох».

Еще мы писали, что глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал мировое сообщество готовиться к распаду россии, который будет происходить независимо от их желания.

Напомним, что глава кремля владимир путин не сделал в день вторжения рф на территорию Украины ни одного заявления и аналитики ISW предположили, с чем это может быть связано.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!