Миру пора готовиться к распаду рф — СНБО Украины

Глава украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал мировое сообщество готовиться к распаду россии, который будет происходить независимо от их желания.

Его слова цитирует пресс-служба СНБО.

Данилов раскритиковал позицию некоторых европейских институтов по отношению к войне, отметив, что нельзя в нынешней ситуации сохранять нейтралитет. Он назвал «позорной» ситуацию, когда российская делегация участвует в заседании ПА ОБСЕ. Кроме того, по его словам, некоторые политики хотят заставить украинцев пойти на какие-то компромиссы ради завершения войны. При этом он отметил, что Украина не согласиться на размен своих территорий ни при каких условиях.

Данилов отметил, что ему понятно желание европейцев скорее завершить войну, но все страны должны помнить, что также могут столкнуться с агрессией рф в будущем, а тому сейчас так важно выиграть эту войну и разоружить россию.

Он отметил, что у Запада пока нет окончательного решения, что делать с рф, и Запад не понимает, чем должна закончиться война. В то же время, по словам Данилова, полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года режим путина запустил процесс распада рф. Он отметил, что миру надо готовиться к распаду россии, который будет происходить независимо от их желания.

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