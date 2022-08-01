Эксперт рассказал о фантастическом плане российских войск в Украине

Уже в августе произойдет перелом в войне Украины против россии*. Первые его результаты будут видны в середины или во второй половине месяца.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов изданию Politeka.
По словам эксперта, россияне планируют возобновить наступление сразу на нескольких направлениях к пятому августа. При чем атаковать они будут также и в Херсонской области, на юге Украины.
Эксперт предположил, что российская армия собирается расширить плацдарм на правом берегу Днепра.
«С теми силами, которые они накапливают, идти на Николаев, город, который сегодня укреплен, я уже не говорю про Одессу», — сказал он.
Кроме того, возможен и по-настоящему, фантастический план, при котором россияне хотят окружить Николаев, снова попытаться продвинуться в сторону Вознесенска.
Ранее наш сайт сообщал, что рф перебрасывает большое количество войск в Крым.
Также редакция Курсора писала, что британская разведка заявила, что рф меняет план по захвату Донбасса.
Еще напомним, что политолог рассказал про «начало конца» режима путина.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!