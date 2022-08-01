Эксперт рассказал о фантастическом плане российских войск в Украине

Россия перебрасывает большое количество войск на временно оккупированный юг Украины через захваченные территории и Крым. Это связано с контрнаступлением ВСУ.

Уже в августе произойдет перелом в войне Украины против россии*. Первые его результаты будут видны в середины или во второй половине месяца.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов изданию Politeka.

По словам эксперта, россияне планируют возобновить наступление сразу на нескольких направлениях к пятому августа. При чем атаковать они будут также и в Херсонской области, на юге Украины.

Эксперт предположил, что российская армия собирается расширить плацдарм на правом берегу Днепра.

«С теми силами, которые они накапливают, идти на Николаев, город, который сегодня укреплен, я уже не говорю про Одессу», — сказал он.

Кроме того, возможен и по-настоящему, фантастический план, при котором россияне хотят окружить Николаев, снова попытаться продвинуться в сторону Вознесенска.

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