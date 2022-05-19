Генсек НАТО: Наступление россии выдохлось

Йенс Столтенберг заявил, что страны, входящие в состав НАТО, будут помогать Украине до самого конца войны. Также он добавил, что война может продлиться долго.

Наступление российской армии в Донбассе застопорилось, но Кремль не собирается отказываться от своих планов по захвату территории. Так считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось оставить Киев, Харьков и его окрестности, а наступление в Донбассе застопорилось. Но мы не верим, что москва отказалась от своих стратегических целей, поэтому мы должны быть готовы к долгой войне», — сказал он.

Столтенберг добавил, что страны НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного времени.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!