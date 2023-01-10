Глава ЧВК «Вагнер» похвалил ВСУ: что он сказал

Глава ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин прокомментировал информацию о массовом дезертирстве в рядах ВСУ, сражающихся под Бахмутом и Соледаром.

Об этом сообщили в пресс-службе «повара путина».

Пригожину задали вопрос касаемо информации журналистов, согласно которой сейчас украинская армия сражается против российских оккупантов, в том числе за здание городской администрации. Адресат попросил высказаться касаемо сообщений о том, что ВСУ предпринимает массовое бегство из этого населенного пункта.

«Давайте будем честными друг с другом. Это не так. Украинская армия храбро сражается за Бахмут и Соледар. На западных окраинах Соледара идут тяжелейшие кровопролитные бои. ВСУ с честью защищают территорию Соледара. Поэтому информация об их массовом дезертирстве не соответствует действительности», – заявил он.

Ранее в минобороны Украины заявили, что после неудачной попытки захватить Соледар армия рф отступила, провела перегруппировку, перебросила штурмовые отряды, изменила тактику и начала мощный штурм. Штурмовые группы сформированы из лучших резервов вагнеровцев.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, «враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов». Украинские защитники храбро сражаются, жестокие бои продолжаются.

«Курсор» сообщал, почему у путина настаивают на переговорах.

Помимо этого стало известно, что россия резко сократила количество артиллерийских ударов по территории Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!