Попытка отсрочить катастрофу: почему у путина настаивают на переговорах

Устранение российской угрозы будет осуществлено при условии полного уничтожения рф, включая как армию, так и экономику

Планы путина по завоеванию Украины и ее территорий за три дня обернулось для россии* абсолютной катастрофой.

Об этом сообщает Polskienowiny.

Масштабы этой катастрофы для рф продолжают расширяться: армия деградировала, лучшие кадры потеряны, экономика страны несет огромные убытки, возможности восстановления рейтинга страны падают, а мировая изоляция усиливается.

Одурманенные путинскими идеями в россии не все еще осознали предстоящую катастрофу, спровоцированную путиным. Но это лишь вопрос времени. В последнее время многие россияне, в том числе и близкие к власти, начинают признавать неизбежность краха, а распад россии в ее сегодняшнем виде — это уже совершенно реально.

Когда «глиняный колосс» окажется на грани провала и гражданской войны, в стране произойдет революция, аналогичная свержению власти в 1917 году.

В настоящий момент путин понимает, что русская армия никогда не была так слаба. Она сама шагнула в яму, устроив кровавую бойню, которая уже унесла жизни 111 тысяч российских военных.

Россия стала аутсайдером — путин во всем просчитался, уничтожив элиту своей армии, как и все построенное в россии. Пока страну спасает только финансовый резерв, подготовленный путиным. Он давно готовил полномасштабную войну, поэтому финансово подготовился, но это лишь дает ему отсрочку.

В рамках начинающейся в россии второй волны мобилизации в армию будет призвано более 500 тысяч человек. Это последняя попытка путина отодвинуть катастрофу. Он понимает, что их нужно успеть подготовить прежде, чем бросить в Украину, где армия стала максимально подготовленной и выходит на лидирующие места в мире. А для этого нужно время, вот путин и просит о переговорах.

Западные страны намерены уничтожить россию экономически — санкциями и эмбарго. Это жестокая реальность и залог спасения западной цивилизации.

Но Украина остро нуждается в помощи — финансами и вооружением. Путин продолжит эскалацию, с переговорами или без них. Устранение российской угрозы, ставшей нацизмом 21 века, возможно только при условии полного уничтожения россии, включая как армию, так и экономику.

Ранее Курсор писал, как план путина провалился: что произошло с ценами на российскую нефть. Цены на российскую нефть достигли «дна», а россия вынуждена резко ограничить объемы добычи углеводородов.

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Напомним, что в Пентагоне рассказали, собирается ли Беларусь вступать в войну с Украиной.

Кроме того, Евросоюз и G7 готовят десятый пакет санкций против россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!