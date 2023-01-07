Глава МИД Литвы прокомментировал желание путина начать переговоры

Российская федерация* понимает, что проигрывает на поле боя в Украине и сейчас ищет варианты, чтобы затормозить войну и усилить свои подразделения. Вот почему глава кремля владимир путин говорит, что якобы согласен на диалог с Киевом, но украинская сторона отказывается.

Такие «маневры» кремля прокомментировал на своей странице в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, российский диктатор начал говорить о проведении переговоров не потому что он великодушен, а потому что его армия проигрывает войну. Но Запад должен «усилить огонь», а не прекращать его.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстрелы и захват украинских территорий, но при этом в кремле заявляют о каких-то переговорах и предлагают «перемирие», которое не соблюдается. У Зеленского ответили, что Украина не намерена замораживать войну, а будет идти до конца, пока полностью не вернет территории под свой контроль.

Еще мы писали, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.