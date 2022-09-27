Глава МИД Литвы заявил, что россияне могут свергнуть путина

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что люди могут постоять за свое право на свободу, если решатся на такой шаг.

Объявленная владимиром путиным* частичная мобилизация наделала в россии много шума. Граждане, в частности мужчины, начали массово выезжать за пределы государства. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что россияне могут свергнуть президента, но нужно решиться на такой шаг.

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, литовцы смогли избавиться от советского режима, украинцы вышли на Майдан и избавились от Януковича, иранские женщины не стали терпеть жестокость режима своего правительства и восстали против него, и россияне могут свергнуть путина, потому что не стоит недооценивать силу свободы.

«Курсор» писал ранее, что в российском городе Рязань на автовокзале мужчина сам себя поджог в знак протеста против мобилизации и войны в Украине. Также известно о других методах борьбы граждан рф против решений своего правительства.

Еще мы писали, что в российской федерации продолжается мобилизация и тех мужчин, которых уже призвали на службу, отправляют на доукомплектование подразделений, понесших в войне большие потери. Но резервисты едут на фронт без подготовки.

Напомним, после старта мобилизации в рф, повестки начали приходить и жителям Крыма. Сейчас в местных чатах недавние сторонники «русского мира» распространяют инструкции, как правильно сдаваться в плен и разговаривать с ВСУ.