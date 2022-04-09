Глава МИД Украины призывает исключить россию из ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лишить россию* членства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кулеба заявил, что членство россии* в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе, поэтому нужно создать механизм или разработать процедуру, чтобы удалить из ее состава рф. Такое предложение накануне озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В своем аккаунте в Twitter Кулеба написал, что неоправданная агрессия и зверства россии разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта.

Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі засади Гельсінського заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо в ОБСЄ немає відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру та видалити РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

«Членство российской федерации в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и удалить россию», — заявил глава МИД Украины.

Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.

Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.

«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!