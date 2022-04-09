Глава МИД Украины призывает исключить россию из ОБСЕ

Кулеба заявил, что членство россии* в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе, поэтому нужно создать механизм или разработать процедуру, чтобы удалить из ее состава рф. Такое предложение накануне озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В своем аккаунте в Twitter Кулеба написал, что неоправданная агрессия и зверства россии разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта.
«Членство российской федерации в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда необходимо создать процедуру и удалить россию», — заявил глава МИД Украины.
Ранее Курсор писал, что россия угрожала дипломатам в ООН перед голосованием кастательно исключения россии из Совета по правам человека.
Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что из-за владимира путина россия стала государством-изгоем.
Курсор писал, что Израиль поддержал решение о приостановке членства россии* в Совете ООН. Израиль поддержал решение Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства россии* в Совете ООН по правам человека из-за нападения на Украину и жестокие убийства невинных мирных жителей.
«Курсор» писал ранее, что лавров дал понять, что в рф опять передумали выводить войска из Украины и решили идти на обострение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!