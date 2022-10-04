Когда мы отступаем – значит мы идем вперед: украинский коллаборант сделал курьезное заявление

Заместитель главы оккупационной администрации Херсона кирилл стремоусов пытался сказать, что армия российские оккупантов не терпит крах на фронте, но получилось так себе.

Стремоусов, который является коллаборантом, поддержавшим российскую оккупацию украинского города, своеобразно высказался о военных действиях в Украине.

«Когда мы отступаем – значит мы идем вперед», – сказал он.

Ранее у Зеленского рассказали, как освободят Крым и очистят его от предателей.

Также «Курсор» сообщал, что в *россии в обмен на мобилизованных выдают рыбу.

Помимо этого, недавно у путина похвалили Маска за предложение отдать Крым россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!