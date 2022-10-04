Когда мы отступаем – значит мы идем вперед: украинский коллаборант сделал курьезное заявление

Стремоусов, который является коллаборантом, поддержавшим российскую оккупацию украинского города, своеобразно высказался о военных действиях в Украине.
«Когда мы отступаем – значит мы идем вперед», – сказал он.
Ранее у Зеленского рассказали, как освободят Крым и очистят его от предателей.
Также «Курсор» сообщал, что в *россии в обмен на мобилизованных выдают рыбу.
Помимо этого, недавно у путина похвалили Маска за предложение отдать Крым россии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!