В украинской разведке спрогнозировали, когда у рф начнется критическая ситуация с боеприпасами

Буданов отметил, что рф* не просчитывала то, что война будет занимать много времени.

Несмотря на то, что российская федерация в последнее время участила атаки на украинские города, пытаясь вывести из строя объекты критической инфраструктуры, у оккупантов наблюдается дефицит вооружения. К марту 2023 года их запасы боеприпасов сократятся до 30 процентов.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона.

По его словам, в начале весны российские захватчики будут испытывать явный недостаток артиллерийских боеприпасов, запасы упадут до 10-15 тысяч.

Буданов подчеркнул, что россия не рассчитывала на то, что война затянется на такой период времени, Из-за этого она была вынуждена сократить количество боеприпасов, которое ранее применяла за сутки. Этот показатель упал с 60 тысяч в начале полномасштабного вторжения до 19-20 тысяч сейчас.

«Курсор» писал ранее, что глава кремля владимир путин пытается делать вид, что война в Украине «идет по плану», но на самом деле его армия проигрывает на фронте, а внутри страны-агрессора растет уровень недовольства режимом правления.

Еще мы писали, что в Украине продолжается тяжелая война с российской федерацией, но ВСУ идут в контрнаступление и постепенно освобождают населенные пункты от оккупации на юге и востоке страны. По словам руководителя главного управления разведки МО Украины генерала-майора Кирилла Буданова, боевые действия в стране должны закончиться в следующем году.