Ждет судьба Мариуполя: армия рф по приказу путина уничтожает большие города Украины

Российская армия продолжает свой террор мирного населения Украины, и разрушает города, которые еще недавно были процетающими.

Война в Украине длится уже практически год, и за этот год десятки городов были стерты с лица земли. Российская армия не оставляет шансов прифронтовым городам, откуда массово бегут украинцы, а российские военные исполняют главную фантазию путина* — разрушение мирных городов Украины.

После того, что произошло с Мариуполем, казалось бы, что больше такое повториться не должно. Но увы, российская армия бомбит города дальше, и следующим на полное уничтожение в списке агрессора — Угледар, город в Волновахском районе Донецкой области Украины.

Подробнее об этом информирует polskienowiny.pl.

На данный момент это одна из самых «горячих» точек фронта. Поскольку путин сильно любит символизм, он жаждет предоставить россиянам хоть какую-то победу в виде территориальных достижений армии рф. А потому идет планомерное уничтожение украинских городов.

Сейчас Угледар непригоден для жизни. Это беспрецедентное преступление против человечества и визуализация украинской трагедии. И россияне полностью поддерживают своего лидера в решениях развалить соседнее государство, в чем отдельная заслуга российской пропаганды.

Если западный мир и Америка проигнорируют потребность Вооруженных сил Украины в вооружении, российская армия продолжит совершать преступления против всего человечества, уничтожая мирные города Украины, которая, к слову, находится в самом центре Европы. Мир не должен молча наблюдать за российским террором.

Ранее «Курсор» информировал, что искусственный интеллект дал ответ, закончится ли война в Украине после смерти путина. К слову, ИИ ChatGPT сомневается, что россия обязательно завершит боевые действия после смерти главы кремля владимира путина.

Напомним, что в украинской разведке оценили шансы завершить войну с рф в 2023 году. Украинские военные обещают приложить максимум усилий для того, что завершить войну уже в этом году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!