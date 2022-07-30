Главнокомандующий ВСУ показал, как украинская авиация противостоит российским захватчикам

14:26, Сегодня
Новости СНГ
шеврон с флагом украины фото
Фото: depositphotos.com

Ранее СМИ сообщали, что вчера 25 воздушно-десантная Сичеславская бригада сбила российский штурмовик Су-25 из ПЗРК «Игла».

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео, демонстрирующее работу украинских ВВС.

«В первые недели войны авиация ВВС устроила настоящий ад для врага в украинском небе. Сегодня наши летчики совместно с военнослужащими зенитно-ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынуждая противника отказаться от подхода к нашим границам», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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