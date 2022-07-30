Главнокомандующий ВСУ показал, как украинская авиация противостоит российским захватчикам

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео, демонстрирующее работу украинских ВВС.

«В первые недели войны авиация ВВС устроила настоящий ад для врага в украинском небе. Сегодня наши летчики совместно с военнослужащими зенитно-ракетных войск продолжают контролировать воздушное пространство, вынуждая противника отказаться от подхода к нашим границам», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.