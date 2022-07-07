Главного раввина москвы Пинхаса Гольдшмидта уволили

Главы религиозных конфессий после начала войны подвергались давлению с тем, чтобы они поддержали спецоперацию. Гольдшмидт отказался это сделать и покинул страну через две недели.

Главный раввин москвы* Пинхас Гольдшмидт был уволен из-за того, что отказался поддерживать войну россии против Украины. Община решила не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что его лишь недавно перевыбрали.

Примечательно, что раввин уехал из россии через две недели после того, как началась полномасштабная война против Украины. На него оказывалось давление, чтобы он поддержал действия путинского режима. Гольдшмидт собирался руководить “в изгнании”.

Однако община решила не продлевать контракт с Гольдшмидтом, о чем на условиях анонимности Еврейскому телефонному агентству сообщил человек, знакомый с общиной.

Гольдшмидт занимал свою должность с 1989 года, от комментариев он пока отказывается. В 2005 году ему уже запрещали въезд в российскую федерацию, но потом разрешили.

Ранее редакция нашего портала писала, что израильский офицер рассказал, почему рф не проводит ротацию контрактников, воюющих в Украине.

Кроме того, Курсор сообщал, что Израиль принял тридцать тысяч украинских беженцев.

Еще напомним, что Израиль больше не посредник между россией и Украиной.