В ЦРУ рассказали, повлияет ли провал рф в войне с Украиной на режим путина

По словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Война россии против Украины со стратегической точки зрения оказалась неудачной для рф*, и, несмотря на это, режиму владимира путина пока ничего не угрожает.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает портал PBS.

По словам Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

«Я думаю, что репутация россии сильно подорвана, а ее слабости обнажились. Российское население, похоже, тоже все больше беспокоит цена войны», – заявил Бернс.

Глава ЦРУ напомнил и о мобилизации в рф, после объявления которой из страны сбежало больше граждан призывного возраста, чем удалось мобилизовать.

При этом Бернс не обошел вниманием тот факт, что среди россиян все же растет обеспокоенность войной, а российская экономика продолжает нести убытки, которые впоследствии повлияют на будущее граждан рф.

«Все это свидетельствует о том, что у путина много проблем. Однако пока они не представляют никакой угрозы его власти, потому что Путин создал «очень безопасный для себя репрессивный авторитарный режим», — сказал глава ЦРУ.

Также Бернс заявил, что нет четких доказательств, что россия планирует применить тактическое ядерное оружие.

Как информировал Курсор, американский генерал высказался о возможном новом наступлении россии.

Ранее Курсор сообщал, что аналитики ISW рассказали, с какой целью путин посетит Беларусь.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!