«Играет роль ширмы»: экс-депутат госдумы рассказал, кем кабаева приходится путину

Давно ходят слухи о том, что российская гимнастка алина кабаева является любовницей владимира путина и воспитывает от него детей. Однако бывший депутат госдумы Илья Пономарев утверждает, что она лишь прикрытие, а на самом деле они просто «хорошие друзья».

Об этом, ссылаясь на свои источники, он рассказал изданию «Гордон».

По словам Пономарева, у него есть много свидетельств, указывающих на то, что алина кабаева не является президенту рф ни женой, ни любовницей, и дети, которые у нее есть — не путинские.

Он уточнил, что догадывается, кто их настоящий отец, но имя называть отказался, поскольку речь идет о частной жизни.

Пономарев отметил, что алина кабаева выполняет для путина важную задачу, они «хорошие друзья», но гимнастка играет роль ширмы и прикрытия. Изначально информацию о том, что она является любовницей путина разгонял кремль, и экс-депутат госдумы сообщил, что знает людей, которые специально это делали.

«Курсор» писал ранее, что по неподтвержденной информации, 39-летняя алина кабаева снова беременна от владимира путина. Но президент российской федерации не обрадовался новости, а даже огорчился, когда узнал пол будущего малыша.

Еще мы писали, что журналисты выяснили, как сейчас живет бывшая жена путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!