Институт войны: россия готовится к новому наступлению

Активизация боевых действий на востоке Украины может свидетельствовать об окончании «оперативной паузы», которую россия* объявила после взятия Лисичанска в Луганской области, утверждают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

В течение предыдущего дня российские войска провели серию ограниченных наземных наступлений сразу в пяти направлениях: к северо-западу от Словянска, к юго-востоку от Сиверска, вдоль дороги Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу.

Eastern #Ukraine Update:

If the operational pause is truly over, the #Russians will likely continue and expand assaults in the coming 72 hours.https://t.co/y7mqryuDUf pic.twitter.com/Uh35ef76Jn

