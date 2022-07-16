Институт войны: россия готовится к новому наступлению

Российские силы, вероятно, выходят из оперативной паузы по состоянию на 15 июля. Российские силы провели серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, юго-востоку от Северска, вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка.

Активизация боевых действий на востоке Украины может свидетельствовать об окончании «оперативной паузы», которую россия* объявила после взятия Лисичанска в Луганской области, утверждают аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

В течение предыдущего дня российские войска провели серию ограниченных наземных наступлений сразу в пяти направлениях: к северо-западу от Словянска, к юго-востоку от Сиверска, вдоль дороги Т1302 Бахмут-Лисичанск, к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу.

Eastern #Ukraine Update: If the operational pause is truly over, the #Russians will likely continue and expand assaults in the coming 72 hours.https://t.co/y7mqryuDUf pic.twitter.com/Uh35ef76Jn — ISW (@TheStudyofWar) July 16, 2022

«Эти атаки могут свидетельствовать о том, что российские силы пытаются возобновить наступательные операции в Донбассе. Наступательные операции все еще незначительны и в основном безуспешны. Если оперативная пауза действительно закончилась, россияне, вероятно, продолжат и расширят свои наступательные действия в течение следующих 72 часов», — говорится в отчете.

ISW не исключает, что россияне могут прибегнуть к другой тактике и будут чередовать короткие паузы с усилением боев в течение нескольких дней, прежде чем возобновить полномасштабную наступательную операцию.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.