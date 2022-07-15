Военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине

По словам военного эксперта, в ближайшие дни нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги.

По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Об этом он заявил в эфире программы Большой Львов.

Жданов отметил, что сегодня необходимо не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

«Мы видели, что когда 13 июля, по всей стране объявили воздушную тревогу, над Беларусью летал разведывательный самолет дальней радиолокационной разведки. Однако, непонятно, зачем было включать сирены по всей стране… В этот момент он мог засекать все радиолокационные станции. Срок обработки собранной информации таким самолетом может составлять до 36 часов», — сказал Жданов.

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Жданов заявил, что благодаря полученным данным у россиян теперь есть новые цели, поэтому, вполне вероятно, что могут быть новые ракетные удары по территории Украины. Он добавил, что во время группового удара запускается несколько ракет, а во время массированного удара — десятки ракет.

Жданов отметил, что россияне могут нанести ракетные удары по объектам ПВО. Он также считает, что мобильным комплексам нужно. поменять свои позиции.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!