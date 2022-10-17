Иранские дроны вновь пытаются атаковать Киевскую область: СМИ

Пользователи украинских соцсетей начали массово сообщать о том, что в Киевской области замечены иранские беспилотники.

Сперва появилась информация о взрывах в городе Борисполь, что может быть обусловлено работой ПВО. После журналисты сообщили, что *россия запустила сразу шесть иранских дронов «Шахед-136» в сторону Киева. Чуть позже многие Telegram-каналы начали подтверждать, что возле столицы работает ПВО.



Со временем глава Киевской обласной военной администрации подтвердил информацию о работе ПВО:

Ранее мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал утреннюю атаку рф по Киеву, для которой он тоже воспользовался иранскими дронами. Украинский лидер рассказал о погибших и поделился другими подробностями.

Также «Курсор» сообщал, что бывший президент россии дмитрий медведев начал угрожать Израилю из-за того, что тот может передать Украине военную помощь. Он назвал это «очень опрометчивым шагом», который «разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами».

Помимо этого, что Украине удалось освободить из плена 108 женщин. В частности, известно о 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 – рядовых и сержантов. Из них – 35 защитниц из ВСУ, 32 – ВМС, 12 – ТРо, 8 – НГУ, включая 2 из «Азова», 5 – ДССТ, 4 ГНСУ и 12 гражданских. Многие из них оказались в местах заключения еще до полномасштабного российского вторжения в Украину.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!