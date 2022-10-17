Террор проиграет: Зеленский сообщил новые подробности атаки иранских дронов по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на то, как *россия атаковала Киев с помощью иранских беспилотников.

«Нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех находившихся врагов нашей государственности. Действует коварно: убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре», – написал президент Украины.

По словам Зеленского, в результате сегодняшней атаки жилого дома погибли уже 4 человека. Среди них молодая семья, которая ожидала ребенка. Эксперты продолжают поисково-спасательные работы.

«Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста, от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы», – добавил украинский лидер.

Отметим, что после этой трагедии советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Иран несет прямую ответственность за убийства украинцев. По его словам, Тегеран не только подавляет собственное население, но и передает российским оккупантам оружие, которым они совершают массовые убийства.

«Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало», – добавил Подоляк.

Помимо него, эту ситуацию прокомментировал официальный представитель правительства Украины в ООН Сергей Кислица. Он задал миссии Ирана вопрос о причастности правительства государства к войне. Больше об этом читайте в нашем материале.

Ранее эксперт рассказал, как рф модернизировала иранские дроны-камикадзе.

Также «Курсор» сообщал, что бывший президент *рф медведев угрожает Израилю из-за помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!