Ищут «пушечное мясо»: россияне обманом отправляют мариупольцев воевать

Россияне начали во временно оккупированном Мариуполе волну мобилизации, они начали вербовать мужчин призывного возраста с помощью обмана, предлагая устроиться на работу в «государственную военизированную горноспасательную службу».

Об этом сообщает на своем Telegram-канале Мариупольский горсовет.

Людям приходят на мобильный телефон СМС якобы с предложением работы водителями и машинистами в таких городах, как Донецк, Горловка, Макеевка. Но на самом деле, как говорят представители горсовета, таким образом россияне проводят скрытую мобилизацию. Они просто собирают мужчин и отправляют их овевать, как это делалось в Донецке.

Таким образом, солдаты рф хотят использовать мариупольцев в качестве пушечного мяса, чтобы прикрыть свои позиции.

«Курсор» писал ранее, что во временно оккупированном Мариуполе, который в настоящее время разрушен практически до основания и оказался на гране эпидемий, российские захватчики цинично продолжают издеваться над людьми.

Еще мы писали, что советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские власти лишили граждан Украины, проживающих в Мариуполе, прав собственности на недвижимость.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты продолжают устанавливать свои «порядки», в частности ценовую политику. Стоимость продуктов для населения значительно выросла.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!