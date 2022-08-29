Историк рассказал, почему путин хочет контролировать Киев

24 февраля россия* начала полномасштабное вторжение в Украину и планировала за три-четыре дня захватить Киев.

По словам известного украинского историка Ярослава Грицака, для президента российской федерации владимира путина очень важно, чтобы киев находился под его контролем. Все это входит в построение мифа путина о необходимости противостояния россии с Западом.

Об этом Грицак заявил в интервью сайту «Обозреватель».

«Эти мифы работают, но очень важно, что путин выстраивает определенную генеалогию — свою собственную и нынешнего российского государства. Сталин, Дзержинский негласно присутствуют в этом мифе. Далее — Петр I, а перед ним — Александр Невский, но это не конец мифа, потому что ключевым для путина является Владимир Великий. Его тезка и креститель руси. Именно поэтому для путина так важен контроль над Киевом. Тем более здесь и храм Святой Софии», — пояснил историк.

Грицак также отметил, что бесполезно пробовать дискутировать с президентом россии об истории, потому что все, что он говорит — «близко к идиотизму».

По его словам, любой профессиональный историк, который послушает высказывания путина, «не знает, за что хвататься: за голову или за сердце». Историк добавил, что аргументы российского президента нельзя воспринимать всерьез.

Грицак также отметил, что отличие украинцев от россиян в том, что «украинцы пишут свою историю не как историю государства, а как историю организованного общества». Речь идет о том, что украинцы пишут свою историю снизу вверх, а россияне свою — сверху вниз.

Ранее Курсор писал, что эксперт предположил, кто и при каком условии может ликвидировать путина. Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак назвал условие, при котором могут в ближайшее время «убрать» путина.

Кроме этого, в Минобороны Украины заявили, что у путина серьезные проблемы со здоровьем. Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщил, что российскому президенту путину* плохо морально и физически.

Наша редакция писала о том, что известный украинский доктор Комаровский назвал вероятный диагноз путина.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!