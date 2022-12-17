Из россии ушел еще один крупный автопроизводитель

После введения экономических санкций ЕС за развязанную россией войну в Украине производство остановили. Также прекращена продажа грузовиков и комплектующих к ним как в самой россии, так и в Беларуси.

Немецкий концерн MAN, выпускающий грузовики и автомобусы под одноименной маркой, стал очередным автопроизводителем, потерявшим российские активы.

Об этом сообщает портал UAMotors.

Отмечается, что контроль над данными активами получил официальный дилер марки в казани* и набережных челнах MAN Truck челны.

Издание напоминает, что завод MAN в россии открылся в 2011 году. Выпуск грузовиков был налажен на арендованных производственных площадях в санкт-петербурге. Численность работников составляла около 70 человек. После введения экономических санкций ЕС за развязанную россией войну в Украине производство остановили. Также прекращена продажа грузовиков и комплектующих к ним как в самой россии, так и в Беларуси, которая поддерживает российскую агрессию.

О решении продать российский бизнес MAN материнский концерн Volkswagen объявил в октябре. Тогда же было подтверждено намерение избавиться от доли Scania в местном производстве.

Как сообщал Курсор, новые санкции Европейского союза «нанесут удар по рупору российских СМИ и прольют свет на ужасы, скрывающиеся за пропагандистским фасадом». В частности, проекты новых «черных списков» ЕС из 144 человек включают популярных российских телеведущих бориса корчевникова и марину ким, певца григория лепсервидзе, блогера дмитрия пучкова, режиссера никиту михалкова, а также политолога и телеведущего сергея михеева.

Также Курсор информировал о том, что США призвали союзников усилить санкции против российской федерации. Так, чтобы укрепить финансовую и торговую границу, установленную западными странами, США посылают в иностранные столицы чиновников из главных правительственных учреждений.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!