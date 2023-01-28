Из украинских портов вышли семь сухогрузов, два из них направляются в Израиль

Несмотря на то, что в течение января суточное количество выходов сухогрузов с украинским зерном в рамках зерновой инициативы, упало до антирекордного уровня, Украина продолжает отправлять аграрную продукцию в другие страны. В пятницу 27 января, из портов вышли семь судов, два их них направляются в Израиль.

Об этом сообщает Совместный координационный центр.

В общей сложности корабли перевозят 368 941 тонну зерна и другого продовольствия. Два сухогруза Tutor и Tycoon, на которых перевозят кукурузу и пшеницу, направились в нашу страну, судно Navios Sagittarius — в Саудовскую Аравию, а сухогруз Arcturus — в Кению.

Также 25,5 тыс. тонн кукурузы доставит судно Sword Lion в Италию, а сухогруз Dsm Star – 8 329 тонн кукурузы и 10 734 тонны пшеницы в Испанию. Судно Calypso переправляет агропродукцию в Китай.

«Курсор» писал ранее, что благодаря зерновому соглашению, которое возобновило экспорт агропродукции из Украины, от крайней бедности было спасено около 100 миллионов человек.

Еще мы писали, что Франция вместе с коллегами начала обдумывать сухопутную альтернативу зернового соглашения. Министр сельского хозяйства страны Марко Фено отметил, что коридор, по которому будут поставлять зерно из Украины, может проходить через Польшу и Румынию.

Напомним, около 54 тысяч тонн краденого продовольствия из Украины россия* пыталась направить в Ливан, но власти страны запретили разгрузку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!