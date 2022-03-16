Израиль передает во Львов 6 мегагенераторов

Генераторы являются частью помощи, предоставленной Израилем и их прибытие в Украину стало возможным благодаря активной деятельности ряда израильских посольств по всей Европе.

Заместитель посла Израиля в Украине Йоав Быстрицкий передал заместителю мэра Львова Андрею Москаленко шесть мегагенераторов, которые обеспечат бесперебойное электроснабжение больниц и объектов жизненно важной гражданской инфраструктуры города.

Генераторы являются частью помощи, предоставленной Израилем через МАШАВ, Израильское агентство по международному сотрудничеству в целях развития, и их прибытие в Украину стало возможным благодаря активной деятельности ряда израильских посольств по всей Европе.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил после передачи во вторник, что «перенос генераторов в город Львов поможет властям справиться со сложной гуманитарной ситуацией, созданной прибытием сотен тысяч беженцев».

«В это непростое время Израиль продолжает помогать народу Украины, — сказал он.

На этой неделе правительство одобрило создание израильского полевого госпиталя «Сияющая звезда» в Украине для лечения беженцев. Больница, названная в честь бывшего премьер-министра Голды Меир, будет включать в себя несколько палат и будет лечить беженцев внутри страны.

«Курсор» ранее писал, что три украинские женщины доставлены в Израиль для оказания неотложной медицинской помощи.

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